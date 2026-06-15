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Un motorizado y su acompañante resultaron lesionados la tarde de este lunes 15 de junio tras registrarse una colisión y posterior caída en la Autopista del Sur, Valencia.

El choque entre la moto y el vehículo particular ocurrió a la altura del kilómetro 09. A causa del impacto, ambos tripulantes de la unidad de dos ruedas cayeron en el canal de aguas pluviales de la mencionada arteria vial.

Colisión y caída de motorizado en Valencia

El hecho vial ocurrió aproximadamente a las 3:00 p.m. Al lugar del suceso acudieron comisiones de paramédicos de Invialca, Protección Civil Valencia y el servicio 0800-Bigote, quienes coordinaron las labores de rescate.

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Tras ser evaluados y estabilizados en el sitio del impacto, los dos heridos fueron trasladados de emergencia a las instalaciones del Hospital Central de Valencia a bordo de una unidad de soporte médico para recibir la atención correspondiente.

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