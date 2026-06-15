Compartir

La FIFA dio marcha atrás en su normativa lingüística y permite que se hable español durante todas las ruedas de prensa oficiales de la competición.

La medida se tomó apenas unos días después del inicio del torneo, corrigiendo una restricción que afectaba a los medios de comunicación hispanohablantes.

FIFA permite que se hable español

Hasta el momento, el reglamento de la organización establecía que las intervenciones debían formularse estrictamente en inglés o en los idiomas nativos de las selecciones participantes en cada encuentro.

La problemática surgió cuando diversos periodistas intentaron utilizar el castellano en partidos donde no competían países de habla hispana. Encontrándose con la prohibición debido a la ausencia de servicios de traducción simultánea.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FIFA World Cup (@fifaworldcup)

Tras las quejas y la sorpresa generada en la prensa internacional y los aficionados del Mundial 2026, la institución habilitará los recursos necesarios para garantizar el acceso al idioma en todas las comparecencias.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Colisión y caída deja dos lesionados en la Autopista del Sur