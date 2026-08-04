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La diferencia entre una réplica y un sismo es sencilla, un sismo es el movimiento de la tierra por la fuerza natural y la liberación de energía. Mientras que una réplica es un temblor más pequeño que ocurre después del sismo principal en el mismo lugar.

Origen: Es el evento principal donde la tierra rompe y libera una gran cantidad de energía de golpe.

Magnitud: Es el movimiento más fuerte de la serie y tiene la mayor cantidad de energía liberada.

Independencia: No ocurre como consecuencia de otro temblor previo en la zona

Diferencia entre una réplica y un sismo

Características de la Réplica

Origen: Es un reajuste de la tierra en la zona afectada que busca acomodarse tras el gran golpe del sismo principal.

Magnitud: Es siempre menor que el sismo principal. Si un temblor posterior es más fuerte, pasa a ser el sismo principal y el anterior se vuelve un sismo precursor.

Duración: Pueden pasar horas, días, semanas o incluso meses después del evento principal, y su fuerza baja con el tiempo.

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