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Fue capturado un alemán en San Diego, estado Carabobo con alerta roja de la Dirección de Investigaciones de la Policía Internacional (Interpol). El sujeto de 32 años está requerido por la justicia alemana.

Manuel Fuerbass está señalado de los delitos como agresión y malos tratos, amenazas, robo a mano armada además de secuestro y detención ilegal. Esto mediante una alerta roja emitida por la OCN Wiesbaden en Alemania.

Fuerbass fue capturado en la urbanización Valle de Oro en el municipio San Diego. Esto luego de fuertes labores de investigación que incluyeron trabajo de seguimiento además de revisiones telefónicas.

Capturado un alemán en San Diego con alerta roja de Interpol

El sujeto está señalado de encerrar a su madre en un sótano en la localidad de Owingen en Alemania. Las investigaciones policiales del país europeo determinaron que está involucrado en el hecho.

Fuerbass había forzado a su propia madre a ceder la propiedad del inmueble como a efectuar transferencias de dinero a su cuenta personal. La mujer había sufrido además maltratos verbales como físicos.

Estaba atada de manos y pies en una silla, hasta que la mujer logró escapar del lugar y pedir auxilio a los vecinos. Estos enseguida le prestaron ayuda además de llevarla a una estación policial para que efectuara la denuncia.

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