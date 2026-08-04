PortadaSucesos

Capturado un alemán en San Diego con alerta roja de Interpol

By Redacción Carabobo
0
23
Capturado un alemán en San Diego

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Fue capturado un alemán en San Diego, estado Carabobo con alerta roja de la Dirección de Investigaciones de la Policía Internacional (Interpol). El sujeto de 32 años está requerido por la justicia alemana.

Manuel Fuerbass está señalado de los delitos como agresión y malos tratos, amenazas, robo a mano armada además de secuestro y detención ilegal. Esto mediante una alerta roja emitida por la OCN Wiesbaden en Alemania.

Fuerbass fue capturado en la urbanización Valle de Oro en el municipio San Diego. Esto luego de fuertes labores de investigación que incluyeron trabajo de seguimiento además de revisiones telefónicas.

Capturado un alemán en San Diego con alerta roja de Interpol

El sujeto está señalado de encerrar a su madre en un sótano en la localidad de Owingen en Alemania. Las investigaciones policiales del país europeo determinaron que está involucrado en el hecho.

Fuerbass había forzado a su propia madre a ceder la propiedad del inmueble como a efectuar transferencias de dinero a su cuenta personal. La mujer había sufrido además maltratos verbales como físicos.

Estaba atada de manos y pies en una silla, hasta que la mujer logró escapar del lugar y pedir auxilio a los vecinos. Estos enseguida le prestaron ayuda además de llevarla a una estación policial para que efectuara la denuncia.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Reportaron accidentes de tránsito en San Diego y Carlos Arvelo

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceEl Aragüeño
Artículo anterior
Efemérides del 4 de agosto, 64 años del adiós de Marilyn Monroe
Artículo siguiente
Detenidos siete hombres por practica de minería ilegal en Carabobo
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes