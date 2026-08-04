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Las efemérides del 4 de agosto, muere Marilyn Monroe (1962) Actriz, cantante y modelo estadounidense, famosa por interpretar personajes cómicos de rubia explosiva. Fue uno de los símbolos sexuales más populares de la década de 1950 y principios de los 60; y un emblema de la revolución sexual de la época.

Un día como hoy se emite el primer micro de la sección Nuestro Insólito Universo por la Radio Nacional de Venezuela. Con libreto de Rafael Sylva y narración de Porfirio Torres (1969).

El monje benedictino Dom Perignon inventa el Champagne (1693).

Nace Louis Vuitton (1821) Empresario y diseñador francés.

Nace Jesse W. Reno (1861) Ingeniero estadounidense, inventor de la primera escalera mecánica funcional en 1891 y utilizada por primera vez en 1896. Como una atracción en el parque de atracciones Coney Island en Nueva York.

Manuel Campello Esclápez, en Elche, España, descubre la Dama de Elche (1897).

Se crea la Guardia Nacional de Venezuela (1937).

El gobierno del general Eleazar López Contreras, crea la Dirección de Seguridad Nacional DSN (1938). Fue un antiguo organismo de inteligencia policial venezolano, disuelto el 24 de enero de 1958, un día después del derrocamiento del general Marcos Pérez Jiménez. Durante el gobierno de Pérez Jiménez su director fue Pedro Estrada.

Efemérides del 4 de agosto

Un día como hoy nace Reynaldo Armas (1953) Cantante y compositor venezolano.

Nace Barack Obama (1961) Abogado y político estadounidense.

Se funda Turner Entertainment (1986).

Un día como hoy murió el gran animador Amador Bendayán.

Festividad de San Juan María Vianney.

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