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Detenidos siete hombres por practica de minería ilegal en Carabobo

By Redacción Noticias24Carabobo
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minería ilegal en Carabobo
Foto: El Aragüeño

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Quedaron detenidos siete hombres señalados de practicar la minería ilegal en Carabobo. Un operativo de seguridad ciudadana de la Guardia Nacional Bolivariana permitieron la captura de los sujetos.

Estos fueron detenidos en el sector El Palmar en el municipio Libertador de la entidad carabobeña. Los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana adscritos al Comando de Zona Número 41 realizaron el desmantelamiento.

Detenidos siete hombres por practica de minería ilegal en Carabobo

En el operativo realizado quedó incautado, herramientas y materiales además de nueve teléfonos inteligentes. Como 6 transmisores, un arma de fuego, linternas, una balanza digital, motobombas, bidones de combustible y cuatro motos.

Los detenidos fueron llevados a la sede de la unidad militar operacional quedando a la orden del Ministerio Público del estado Carabobo.

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