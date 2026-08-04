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El pelotero Danry Vásquez sigue en medio de la polémica luego de la trifulca protagonizada el domingo en el juego entre Toros y Acereros en la Liga Mexicana. El equipo de los Toros suspendió de forma indefinida al venezolano.

Vásquez también recibió la misma sanción por parte de la Liga Mexicana de Beisbol, México había sido el refugio del pelotero venezolano. En los últimos años había jugado con varios equipos en esa liga.

Pero con lo hecho el domingo pareciera que se le cierran las puertas al criollo en esa nación. Hasta ahora no se sabe que llevó a Vásquez a golpear al tercera base de los Acereros, Rodolfo Amador de esa manera.

Dos golpes al rostro además de patadas propinó el venezolano al tercera base luego de ponerlo out. Hasta ahora el mismo Vásquez no ha contado nada sobre la pelea que protagonizó el domingo.

Danry Vásquez en medio de la polémica

No es la primera vez que el pelotero se ve envuelto en un problema de violencia. Ya en 2016 cuando estaba en las menores de los Astros de Houston golpeó a su exnovia Fabiana Pérez en el mismo estadio. Pérez tenía cerca de seis años de noviazgo con el pelotero, luego del problema donde la golpeó en unas escaleras internas la joven no formuló cargos contra el pelotero.

Para ese tiempo Vásquez estaba en Doble A de Houston, al otro día el equipo lo despidió y sobre el cayó una sanción que lo dejaba fuera del sistema de Major League Baseball. Dos años después el video salió a la luz lo que perjudicó más la imagen del pelotero.

De hecho, estaba jugando para un equipo de la Liga Independiente que lo dejó en libertad. Danry jugó en Venezuela con Tiburones, luego de ser cambiado desde Leones del Caracas. Incluso reforzó a varios equipos en los últimos años, incluyendo Magallanes en 2022.

Hasta ahora sigue siendo parte de los Cardenales de Lara en Venezuela, equipo que lo adquirió desde Tiburones. Ayer en redes sociales pedían sanción de por vida para el venezolano, pero hasta ahora no se sabe nada de ese tema.

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