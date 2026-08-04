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Funvisis reportó varios sismos hoy martes 4 de agosto, estos ocurrieron en La Guaira como en otros estados del país. La magnitud más fuerte de estos temblores fue de 3.1, dijo la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas.

En el litoral central a las 10:38 de la noche de ayer lunes 3 de agosto, Funvisis informó de un sismo de magnitud 2.9 de escala de momento. El mismo tuvo una profundidad de 44 kilómetros. El epicentro se ubicó a 11 kilómetros de La Guaira.

Este sismo se sintió en varias zonas de Caracas, como Catia y La Pastora, según personas en redes sociales. El mismo se sintió en viviendas como en edificios de la capital, pero sin consecuencias graves.

Luego a las 12:23 de la medianoche, Funvisis reportó un sismo en el estado Lara, el mismo tuvo una magnitud de 2.7 y profundidad de cinco kilómetros. Este tuvo un epicentro de 26 kilómetros al suroeste de Curarigua.

Funvisis reportó varios sismos hoy martes 4 de agosto

A las 3:25 en el litoral central, Funvisis reportó un temblor de 2.5 y profundidad de 10.4 kilómetros. El epicentro de este movimiento telúrico fue a cuatro kilómetros al suroeste de Naiguatá.

Luego a las 4:57 minutos de la madrugada, Funvisis reportó un temblor de magnitud 3.1 y profundidad de 25.8 kilómetros. el epicentro estuvo a 23 kilómetros de Punta de Piedra, en la zona limítrofe del estado Táchira.

Mientras que a las 5:06 de la madrugada, Funvisis reportó un sismo de 3.1 con profundidad de 22.7 kilómetros. Este tuvo el epicentro a 56 kilómetros al suroeste de Maicao.

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