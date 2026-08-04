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La ayuda humanitaria de Egipto llegó a Venezuela ayer por el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena para atender la emergencia generada por los terremotos del pasado 24 de junio. La nación mediante su embajada en el país canalizó la entrega.

Un total de cinco toneladas de ayuda, entre tratamientos y medicinas llegaron al país, con escala en Panamá. La misma está compuesta por tratamientos cardiovasculares, tratamientos digestivos, antipiréticos, antiinflamatorios como antivirales.

Como también tratamientos para atender afecciones parasitarias como respiratorias. La ayuda llegó además con medicamentos para enfermedades del sistema nervioso y medicinas relacionadas con la salud mental.

La ayuda humanitaria de Egipto

El embajador de Egipto en Venezuela, Kareen Amin estuvo en el aeropuerto carabobeño recibiendo la ayuda enviada desde su país. Esto a través de la cancillería venezolana como directivos de Insalud.

Los insumos que llegaron serán distribuidos en los principales centros de salud donde se está atendiendo a las personas lesionadas por los terremotos. El envió forma parte de la ayuda internacional que ha recibido el país luego de los terremotos.

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