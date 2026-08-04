Compartir

El Instituto Venezolana de Seguros Sociales dio la recomendación a los pacientes de pie diabético en el estado Carabobo. En la sede del Seguro Social de Paraparal en el municipio Los Guayos se cuenta con especialistas en pie diabético.

Los profesionales del IVSS exhortaron a la comunidad para que adopte medidas de cuidado integral. Ya que esta es una infección, ulceración o destrucción de los tejidos profundos del pie, causada por el daño en los nervios y la mala circulación sanguínea debido a niveles altos de azúcar en la sangre

De esta manera, la detección oportuna resulta clave para evitar complicaciones severas frente a diversas patologías. Es por ello que el centro asistencial brinda, de forma totalmente gratuita, los siguientes servicios:

Pacientes de pie diabético en Carabobo

Evaluación y revisión exhaustiva.

Prevención de riesgos y control de lesiones.

Curación avanzada.

Horario de atención en el Seguro de Paraparal

Los usuarios interesados pueden tramitar sus citas en el turno matutino de 9:00 a 11:00 a. m. o vespertino de 2:00 a 4:00 p. m.. Para la consulta inicial, es indispensable la presentación de la cédula de identidad laminada y una referencia médica.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas