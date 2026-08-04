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Una mujer murió luego de caer de un cuarto piso en Aragua. El hecho ocurrió en el urbanismo Los Frutales ubicado en el municipio Libertador de esa entidad. En la carretera nacional Magdaleno Palo Negro.

La mujer de 55 años quedó identificada como Betty Gregoria Silva Brea quien residía en la torre. Al sitio llegaron paramédicos del municipio Libertador para prestar ayuda la mujer, y trasladarla al Hospital Central de Maracay.

Mujer murió luego de caer de un cuarto piso en Aragua

Pero a pesar de los esfuerzos del personal médico del centro de salud, la mujer falleció en el lugar. El cuerpo sin vida de la quincuagenaria fue llevado a la sede de medicina y ciencias forenses de la capital aragüeña.

Funcionarios del CICPC comenzaron las investigaciones del caso. Hasta ahora se desconocen las causas que originaron la caída de la mujer desde el cuarto piso de la torre ubicada en dicho municipio.

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