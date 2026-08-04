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Obtén tus Datos Filiatorios desde la comodidad de tu hogar. Si necesitas este documento, solo debes ingresar al portal web www.saime.gob.ve, tramitar tu solicitud y descargarlo una vez aprobado, sin intermediarios.

Datos filiatorios del Saime

​Nota importante: Si tu número de cédula es a partir de los 22 millones, debes realizar la verificación de datos de forma presencial en cualquier oficina del SAIME. Antes de procesar tu solicitud en línea.

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