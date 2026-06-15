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Estas son las nuevas designaciones en el gabinete ministerial

By Lubin Molero
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nuevas designaciones de ministerios en Venezuela
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La presidenta encargada de Venezuela, anunció este lunes 15 de junio una serie de designaciones en los ministerios y en la dirección de programas sociales.

A través de comunicados oficiales en su canal de Telegram, la mandataria oficializó los nombres de las personas que asumirán las riendas de distintas carteras públicas.

Nuevas designaciones de ministerios en Venezuela

Entre las nuevas designaciones, destaca el nombramiento de Nelson Rodríguez como el nuevo ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo y presidente del Instituto Nacional de Parques (Inparques), en sustitución de Freddy Ñáñez.

Así mismo, el vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, asumirá la jefatura del Sistema 1×10 del Buen Gobierno.

Finalmente, Rosinés Chávez fue designada como la nueva jefa de la Gran Misión Venezuela Joven, ocupando la vacante de Génesis Garvett, quien pasará a cumplir con otras responsabilidades institucionales.

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