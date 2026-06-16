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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, oficializó la firma de un memorando de entendimiento con la empresa estadounidense General Electric destinado a la recuperación del servicio eléctrico nacional.

El plan estratégico proyecta la incorporación de 1.000 megavatios al sistema durante los primeros dos años. Además de una meta progresiva que contempla superar los 5.000 megavatios en un lapso de cuatro años.

Venezuela firma con General Electric

De acuerdo con la información institucional, este convenio complementa el acuerdo suscrito la semana pasada con la compañía IMPSA. Cuyo objetivo es culminar las obras de la central hidroeléctrica Tocoma y ejecutar labores de mantenimiento en el Bajo Caroní.

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Con estas acciones se estima sumar otros 2.400 megavatios a la red a través de procesos de optimización en subestaciones, adecuación de redes y transferencia tecnológica para estabilizar el servicio eléctrico nacional.

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