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La selección femenina de voleibol del estado Carabobo culminó su participación en el Campeonato Nacional por todo lo alto, al conquistar de forma categórica la medalla de bronce.

Esto luego de derrotar en sets corridos a las jugadoras caraqueñas, durante la actividad organizada por la Federación Venezolana de Voleibol (FVV). Contnado con el respaldo logístico de la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (Fundadeporte) y la Alcaldía de Guacara.

Selección femenina de Carabobo en voleibol

​El seleccionado carabobeño impuso su ritmo y jerarquía de principio a fin en un emocionante encuentro que culminó con pizarra de 3 sets por 0. Con una ventaja temprana en el marcador y un juego colectivo fluido y vistoso, cerraron el compromiso, desatando la celebración en la cancha y asegurando un puesto de honor en el podio nacional.

Posteriormente, se desarrolló una final de infarto para elegir a la selección que se llevaría el oro y plata del Campeonato Nacional de Voleibol Femenino U17.

Las jugadoras del estado Lara se consagraron como las triunfadoras, tras protagonizar una remontada histórica ante su similar de Miranda, viniendo de atrás para imponerse en el quinto y decisivo set.

Carácter Individual

Más allá de la emocionante definición colectiva, el talento individual también tuvo su recompensa en la gala de premiación. La carabobeña Bárbara Legón se llevó el premio como Jugadora All-Star del torneo. Un galardón bien merecido tras deslumbrar a lo largo de toda la competencia con un despliegue técnico impecable.

Este Campeonato Nacional busca consolidar la práctica del voleibol en todas las regiones y así agrupar talentos que conformarán la selección nacional, en sintonía con el plan para los venideros ciclos olímpicos.

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