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Detenido un quincuagenario por presunto hurto en Los Guayos

By Lubin Molero
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Detenido un quincuagenario por hurto en Los Guayos
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Funcionarios del Cicpc detuvieron a un quincuagenario por estar presuntamente incurso en el delito de hurto en comercio Los Guayos.

El procedimiento  al hombre de 53 años fue ejecutado por la Delegación Municipal Carlos Arvelo en el sector San Miguel.

Detenido un quincuagenario por hurto en Los Guayos

El detenido quedó identificado por las comisiones policiales como Juan Antonio Urdaneta. De acuerdo con las investigaciones, el ciudadano ingresó a un establecimiento comercial de la zona donde sustrajo de forma ilícita diversas partes y piezas para vehículos.

 

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Se presume tenía el objetivo de comercializarlas posteriormente para obtener beneficios económicos personales. Al momento de la captura, los cuerpos de seguridad lograron recuperar una porción de la mercancía denunciada como robada, por lo que el caso quedó formalmente a la orden del Ministerio Público.

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