Compartir

La selección de Uruguay rescató un empate 1-1 frente a Arabia Saudita en su debut en el Mundial 2026, en un partido disputado en Miami.

El conjunto sudamericano no logró capitalizar sus jugadas de peligro y tuvo que venir de atrás para igualar el marcador en las instancias finales del compromiso.

Uruguay empata con Arabia Saudita

El combinado saudí aprovechó los desajustes iniciales de los uruguayos y se puso en ventaja durante la primera mitad tras capitalizar un rebote en el área chica.

A partir de allí, Uruguay dominó la posesión y volcó su juego al ataque. Estrellaron balón en el poste y topándose con la resistencia del guardameta Mohammed Al-Owais.

El gol de la igualdad definitiva llegó en el minuto 80 por intermedio de Maximiliano Araújo, quien definió tras un rechace en el área.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FIFA World Cup (@fifaworldcup)

Con este resultado y el empate previo sin goles entre España y Cabo Verde, los cuatro integrantes del Grupo H quedan igualados con un punto en la tabla.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Mundial 2026: La FIFA rectifica y el español se hablará en todas las conferencias