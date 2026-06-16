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Servicio público: Génesis Monsalve necesita de tu ayuda

By Redacción Carabobo
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Génesis Monsalve necesita de tu ayuda

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Génesis Monsalve tiene 14 años y necesita una mano amiga para reunir 1.400 dólares para realizarse un examen de Descarte Genético. La jovencita sufre de una lesión cerebral en los ganglios basales.

Monsalve estudia primer año en Los Guayos y no cuenta con los recursos para realizarse el examen. Es por ello que acude a aquellas personas de gran corazón que puedan colaborar con ella. Cualquier aporte es positivo para ella y su familia.

Génesis Monsalve necesita de tu ayuda

Pago móvil:

Banco de Venezuela 0102

Teléfono: 04121580790

Cédula: 19.366.559

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