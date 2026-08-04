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Varios peloteros venezolanos cambiaron de equipo en las Grandes Ligas. Luego de Luis Arráez que pasó de San Francisco a Filadelfia, hubo otros que vestirán uniformes de otras organizaciones en lo que queda de campaña.

Empezando por el carabobeño, Antonio Senzatela que salió de Rockies de Colorado luego de 15 años en ese equipo. El lanzador fue ahora a los Cerveceros de Milwaukee. El canje involucró al criollo jugador del cuadro Juan “Juancito” Martínez y al zurdo Mark Manfredi.

Mientras que Moisés Ballesteros, receptor primera base venezolano que estaba en Cachorros de Chicago fue enviado a los Angelinos de Los Ángeles. Por el lanzador derecho Ryan Zeferjahn.

Varios peloteros venezolanos cambiaron de equipo en las Grandes Ligas

El criollo Ángel Rivero, que estaba con el equipo de los Azulejos de Toronto a los Angelinos de Los Ángeles. Los Azulejos enviaron al venezolano junto a dos jugadores más por el dominicano José Soriano.

Mientras que los Medias Rojas y Orioles pactaron un canje que incluyó a dos venezolanos, Carlos Narváez y Enddy Azócar. Estos fueron enviados por los lanzadores Kyson Witherspoon y Anthony Eyanson.

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