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La secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas – Seccional Carabobo, Ruth Lara Castillo, anunció que desde este martes 4 y hasta el próximo 17 de agosto se llevará a cabo el proceso de admisión para ingresar al Programa de Especialización en Docencia para la Educación Superior de la Universidad de Carabobo (UC) que iniciará el próximo 2 de noviembre.

Recordó la vocera que esta formación está enmarcada en el convenio establecido entre FACE y el Colegio Nacional de Periodistas – Seccional Carabobo, como parte de los preparativos para la apertura de la carrera de Comunicación Social, que gestiona la máxima casa de estudios de la región y que se encuentra adelantada para su aprobación ante los entes nacionales.

CNP Carabobo insta a colegiados a especializarse en Docencia para la Educación Universitaria

Lara Castillo explicó que los interesados deben estar colegiados y solventes con la seccional. En su defecto, deben iniciar el proceso de inscripción en el CNP antes del 14 de agosto, para poder cursar este programa de especialización, necesario para quienes desean convertirse en docentes en el ámbito universitario o, sencillamente, ampliar sus estudios de cuarto nivel.

-Desde la seccional Carabobo seguimos comprometidos con la formación y actualización académica de nuestros agremiados, a favor de su desarrollo profesional y laboral-, resaltó la informante.

La representante gremial detalló que los aspirantes a iniciar próximamente el PEDEU, deben comunicarse a través del WhatsApp +58 414-5936411, a través del cual le serán indicados los pasos a seguir para su inscripción. De igual manera, pueden comunicarse por mensaje directo del Instagram oficial @cnpcarabobo.

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