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Fue desarticulada una pista clandestina y capturaron a ocho sujetos señalados por narcotráfico en el estado Anzoátegui. La información fue suministrada por el Viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal.

Funcionarios adscritos a la División de Investigaciones Contra Drogas del CICPC, desarticularon una pista clandestina y aprehendieron a ocho ciudadanos. Incluyendo a pilotos extranjeros, vinculados con el tráfico internacional de sustancias ilícitas en la Finca La Bayona.

Esto en el sector Berradero, población de Zuata, estado Anzoátegui. Las labores de investigación de campo permitieron a la Policía Científica neutralizar las operaciones logísticas de un grupo estructurado de delincuencia organizada conocido como El Clan de Don Pablo.

Desarticulada pista clandestina y capturan a ocho sujetos señalados por narcotráfico

Dicha estructura criminal empleaba la infraestructura clandestina detectada para ejecutar vuelos sistemáticos y periódicos que despegaban desde los estados Apure. Y Amazonas con ruta hacia Surinam.

Durante el despliegue operativo en el sitio del suceso, las autoridades incautaron una aeronave monomotor y un vehículo de transporte terrestre que fungía como apoyo logístico.

De igual forma, se colectaron numerosas evidencias de interés criminalístico, entre las que destacan múltiples equipos de telefonía móvil de alta gama. Un teléfono satelital, pasaportes extranjeros, carnets de identificación aeroportuaria.

Como también factureros comerciales y materiales de señalización utilizados para guiar las operaciones aéreas ilícitas en la zona. Como parte de las diligencias técnicas urgentes y necesarias, peritos criminalísticos realizaron un riguroso barrido químico en búsqueda de trazas de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en la aeronave retenida.

Mantienen las investigaciones

Simultáneamente, los organismos de seguridad mantienen activas las pesquisas para lograr la captura de dos ciudadanos extranjeros señalados como partícipes de la red. Quienes ya se encuentran plenamente identificados por las autoridades competentes.

El caso y las evidencias físicas recuperadas quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia encargada de dirigir las acciones legales correspondientes; para presentar a los implicados ante los tribunales de control correspondientes.

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