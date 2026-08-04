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El animador Gilberto Correa espera una decisión judicial en contra de su cuidadora. Dicha decisión se sabrá mañana 5 de agosto dijo Correa en sus redes sociales, es por ello que pidió a sus seguidores a estar atentos a lo que diga la justicia venezolana.

“Este miércoles 5 de agosto se dictará el veredicto. La verdad y la justicia no pueden permanecer ocultas”; dijo el recordado animador de Sábado Sensacional en torno al juicio que comenzó hace unos años.

Recordemos que los abogados de Correa, acusaron a Mariana Tania Giammarco Yanni por presunto homicidio intencional en grado de tentativa contra el locutor y animador. Además de otros señalamientos.

Gilberto Correa espera decisión judicial en contra de su cuidadora

El tribunal dio la orden de la apertura del juicio y permitió que el caso avanzara a esta etapa en la que se encuentra actualmente. Las investigaciones destacan el periodo en la que la mujer estaba cuidando a Correa en los años 2021 y 2022.

En el año 2022 el caso salió a la luz luego que Correa fuera llevado al servicio Nacional de Ciencias Forenses de Bello Monte en Caracas para una evaluación médica. Luego de eso se formalizó la denuncia en contra de la dama.

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