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Por presunto caso de violencia de género en Guacara quedó detenido un sujeto en el sector La Compañía. Funcionarios de la Policía de Guacara (Poliguacara) lograron la aprehensión de un individuo señalado por el delito de agresión física contra su expareja.

El procedimiento se activó una vez que la víctima se presentó ante el Centro de Coordinación Policial, ubicado en el sector Naranjillo; Carretera Nacional Guacara-Los Guayos, para interponer formalmente su denuncia.

Tras recibir la alerta de la ciudadana, los efectivos policiales activaron de manera inmediata los protocolos de actuación rápida. Conformando una comisión que se trasladó hasta el sector La Compañía, donde lograron ubicar y capturar al presunto agresor.

Caso de violencia de género en Guacara

El ciudadano aprehendido quedó identificado como Pedro R. H. R., de 24 años de edad. Siguiendo los procedimientos de ley, el detenido fue llevado a un centro asistencial de la zona para su respectiva evaluación médica.

Y posteriormente, resguardado en el Área de Garantía de los Detenidos. Del caso se notificó de manera formal a la Fiscalía N° 16 del Ministerio Público, instancia que giró instrucciones para que el ciudadano permanezca a su completa disposición y dar inicio al proceso judicial.

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