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¿Cuándo comienza el año escolar 2026 2027?, y lo que dijo el ministro Héctor Rodríguez

By Danny Valdiviezo
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año escolar 2026 2027

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Danny Valdiviezo
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El año escolar 2026 2027 ya tiene fecha de inicio dijo el ministro Héctor Rodríguez. El titular de educación aprovechó para hablar de la rehabilitación de los planteles a nivel nacional. De esa manera el alumnado volverá a los planteles de una manera segura.

Indicó Rodríguez que el 14 de septiembre será la fecha de inicio de clases, ese lunes volverán los alumnos a clases. Ya en este mes se harán trabajos de remodelación en 1.500 planteles, dijo el ministro.

El año escolar 2026 2027

“Iniciamos la rehabilitación de más de 1.500 planteles educativos en todo el país para garantizar que este 14 de septiembre nuestros estudiantes; comiencen sus clases en espacios seguros y óptimos”, dijo.

“En articulación con las gobernaciones, alcaldías y el poder popular, dedicaremos todo agosto al trabajo de mantenimiento y recuperación. Priorizando a las escuelas que sufrieron afectaciones por los recientes sismos”, comentó.

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SourceMinistro Héctor Rodríguez
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