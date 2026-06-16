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Se espera nubosidad en horas de la mañana de hoy martes, la Onda Tropical 15 ya está en el oriente del país. El estado del tiempo hoy 16 de junio de 2026 indica lluvias y lloviznas en la zona sur del país.

Sobre Venezuela prevalece cielo con nubosidad fragmentada en la mayor parte de su extensión, resaltando áreas con precipitaciones en nuestra Guayana Esequiba; Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre y Monagas.

Además de Anzoátegui, Nueva Esparta, Miranda, sur de Aragua, este de Falcón, Guárico, sur de Cojedes, Barinas, Apure, Portuguesa y Zulia.

Situación General, Se estiman zonas nubladas con precipitaciones variables en partes de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Sucre, Monagas; Anzoátegui, Nueva Esparta, Gran Caracas, sur de Aragua, Apure, Barinas, Portuguesa, Guárico, Cojedes, Andes y Zulia; en el resto del país, prevalecerá cielo parcialmente nublado.

Estado del tiempo hoy 16 de junio de 2026

Se esperan altas temperaturas en la zona occidental del país en horas del mediodía como en la mañana. Al menos 37 grados se esperan para hoy señala el INAMEH, mientras que en el centro del país la temperatura probable será de 31 grados.

En el estado Mérida en sus zonas de montaña se esperan ocho grados de temperatura.

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