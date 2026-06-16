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Las efemérides de hoy 16 de junio, El nacimiento de Arturo Michelena sucedió un día como hoy en el año 1863, el pintor ha sido uno de los más reconocidos en el mundo. Sus obras siguen siendo valiosas, nació en nuestra ciudad de Valencia.

Un día como hoy Simón Bolívar conoce en Quito, Ecuador, a Manuelita Sáenz (1822). Se dice que esta mujer fue el verdadero amor e inspiración del Libertador.

El emprendedor y empresario estadounidense, Henry Ford, funda Ford Motor Company (1903). En 1908, fabricó el Ford Modelo T, un automóvil barato producido en masa. Este modelo popularizó la producción en cadena.

Nace Alfredo Boulton (1908) Fotógrafo, crítico de arte y editor venezolano.

Se funda IBM (1911). Primer Sistema Operativo de la Historia.

Se crea la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela (1915).

Inicia transmisiones la emisora YVKE Mundial (1944). Curiosidades de la Radio.

Efemérides del 16 de junio

Se crea el Gran Premio Clásico Simón Bolívar (1946). Es la principal carrera del hipismo venezolano. La primera carrera se realizó el 28 de octubre de 1946 en el Hipódromo de El Paraíso, ganando el caballo argentino Seriote.

Se inaugura en Brasil el Estadio de Maracaná (1950).

La rusa Valentina Tereshkova se convierte en la primera cosmonauta y la primera civil en volar al espacio exterior (1963).

Se inaugura la Cuadra de Bolívar (1963).

Se estrena la película Grease o Vaselina (1978).

Muere José «Carrao» Bracho (2011) | Beisbolista venezolano. Día Internacional de las Remesas Familiares.

Hoy se celebra el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo en Lucha de Sudáfrica. Además del Día Internacional del Niño Africano; como también el Día Mundial de las Tortugas Marinas.

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