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Este domingo 14 de junio de 2026, murió arrollada en la avenida Bolívar norte de Valencia, una septuagenaria. El hecho ocurrió a la altura del centro comercial Camoruco, tras ser arrollada por una mujer que conducía una motocicleta.

La dama de 74 años quedó identificada como Susana Hoculak Hasse, en horas de la tarde del domingo, la mujer iba a cruzar la avenida cuando fue arrollada. Enseguida fue llevada al Hospital Central de Valencia donde falleció.

Septuagenaria murió al ser arrollada en la avenida Bolívar norte

Se pudo conocer que la mujer que iba conduciendo la moto permanece detenida y a la orden de las autoridades. El hecho se suma a los ocurridos en el estado Carabobo en lo que va de año en materia de vialidad.

Hoculak Hasse, vivía supuestamente en la urbanización El Trigal al norte de la ciudad de Valencia. El cadáver fue llevado a la sede de medicina forense del Hospital Plaza del municipio Naguanagua.

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