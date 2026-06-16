Lo más vistoPortadaSucesos

Septuagenaria murió arrollada en la avenida Bolívar norte de Valencia

By Redacción Carabobo
0
163
murió al ser arrollada en la avenida Bolívar norte de Valencia

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Este domingo 14 de junio de 2026, murió arrollada en la avenida Bolívar norte de Valencia, una septuagenaria. El hecho ocurrió a la altura del centro comercial Camoruco, tras ser arrollada por una mujer que conducía una motocicleta.

La dama de 74 años quedó identificada como Susana Hoculak Hasse, en horas de la tarde del domingo, la mujer iba a cruzar la avenida cuando fue arrollada. Enseguida fue llevada al Hospital Central de Valencia donde falleció.

Septuagenaria murió al ser arrollada en la avenida Bolívar norte

Se pudo conocer que la mujer que iba conduciendo la moto permanece detenida y a la orden de las autoridades. El hecho se suma a los ocurridos en el estado Carabobo en lo que va de año en materia de vialidad.

Hoculak Hasse, vivía supuestamente en la urbanización El Trigal al norte de la ciudad de Valencia. El cadáver fue llevado a la sede de medicina forense del Hospital Plaza del municipio Naguanagua.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Profesor universitario murió en accidente de moto en Puerto Cabello

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceHeberlizeth González
Artículo anterior
Efemérides del 16 de junio, nace el pintor Arturo Michelena
Artículo siguiente
Capturada una serpiente tigra cazadora en Naguanagua
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes