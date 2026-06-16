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Un equipo perteneciente a Protección Civil Naguanagua capturó a una tigra cazadora en Naguanagua. La misma se resguardó y llevó a las instalaciones del Zooaquarium de Valencia, estado Carabobo.

La especie cuyo nombre científico es Spilotes Pullatus estaba en las instalaciones de la Unefa en el municipio Naguanagua. Esta fue capturada y llevada al acuario, luego estará en un hábitat natural.

Indicó Protección Civil Naguanagua, que en caso de encontrar una de estas especies, dar la información enseguida a las autoridades de rescate del municipio; como del estado Carabobo. No manipularlas como tampoco atacarlas.

Tigra cazadora en Naguanagua

No lanzarles piedras, tampoco objetos para molestarlas, no intentar tocarlas. Siempre hay que dar la información a las autoridades. El protocolo indica que si una serpiente se encuentra herida, tiene que ser llevada al zooaquarium de valencia para su evaluación, dijo Protección Civil.

Los números para estos casos son 04124226483 PC Municipal Naguanagua, 04244022160 – 04265741671 Bomberos Carabobo. Los funcionarios se encargan de la captura y resguardo de estas especies.

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