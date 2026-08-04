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El gobierno nacional designó este martes 04 de agosto al historiador Alejandro López Rodríguez como el nuevo Ministro del Poder Popular para la Cultura.

La designación oficial busca fortalecer la identidad nacional preservando el legado histórico e impulsando el patrimonio cultural de la nación venezolana.

Designan nuevo ministro cultura

Por su parte Raúl Cazal finalizó sus funciones directivas en el ministerio pasando a asumir la presidencia oficial del Centro Rómulo Gallegos.

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La nueva autoridad ministerial pondrá su experiencia profesional al servicio del desarrollo de programas culturales enfocados en la unión social.

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