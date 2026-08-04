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Activan alerta naranja por erupción de volcán en Guatemala

By Lubin Molero
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Erupción volcán de fuego en Guatemala
Foto: cortesía

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Lubin Molero
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Las autoridades sismológicas de Guatemala activaron de emergencia la alerta naranja ante el incremento súbito y posible erupción en el volcán de Fuego.

El organismo oficial solicitó difundir boletines informativos urgentes a las comunidades asentadas en un radio cercano de diez kilómetros de distancia.

Erupción volcán de fuego en Guatemala

Las recomendaciones establecen mantener activados los planes contingentes en los municipios cercanos debido al descenso constante de corrientes piroclásticas de alta peligrosidad.

Los flujos volcánicos compuestos por gases cenizas y rocas calientes amenazan seriamente a las poblaciones vulnerables del departamento guatemalteco afectado.

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