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El precio del dólar y el euro BCV hoy 4 de agosto de 2026 nos indica que este indicador se encuentra en la banda de los 750 bolívares. El Banco Central de Venezuela informó que para este martes el valor del dólar será de 752,09 bolívares y el euro en 865,17 bolívares.

Para este miércoles el dólar estará a un costo de 755,15 bolívares y el euro en 870,04 bolívares.

Volvió a ir a la baja el costo de la onza de oro en el mundo, teniendo un costo de 4.055,55 dólares a esta hora. El precio del metal precioso ha estado cambiante entre tres mil 900 y sobre los 4.100, veremos su comportamiento en este mes de agosto.

Hoy el precio del petróleo se mantiene en un costo de 83,12 dólares, este tiene picos durante el día sobre los 86 dólares. Sigue siendo un factor clave en el precio del crudo el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Mientras que el bitcoin se mantiene en los sesenta mil dólares, el precio de 63.311,47 dólares. Este ha estado en la banda de los sesenta mil dólares desde hace varias semanas teniendo un precio máximo de 66 mil dólares.

Dólar y el euro BCV hoy 4 de agosto de 2026, Gobierno activará plan de ahorro energético

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que solicitó la activación del Plan de Ahorro de Energía Eléctrica y Agua ante el fenómeno climático del «Superniño».

«Debemos estar preparados frente al fenómeno climático del Superniño y he solicitado la activación del Plan de Ahorro de Energía Eléctrica y Agua, para promover la conciencia y el compromiso de cada venezolano en el uso responsable de estos recursos», dijo en sus redes sociales.

Asimismo, apuntó que revisaron las afectaciones al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) tras el doble terremoto y se han recuperado 300 de los 600 megavatios que aportaba Termocarabobo, una de las instalaciones más impactadas por los sismos.

Delcy Rodríguez comentó que siguen trabajando para alcanzar su restablecimiento total y fortalecer la generación termoeléctrica del país.

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