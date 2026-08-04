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Funcionarios de la delegación municipal de Acarigua, detuvieron a un falso CICPC, que usurpaba funciones oficiales del cuerpo detectivesco.

Las investigaciones determinaron que el detenido vestía prendas institucionales para exigir dinero a comercios a cambio de supuesta seguridad privada.

Detienen falso Cicpc en Acarigua

El despliegue policial concretó la captura del ciudadano en el sitio asegurando vestimentas alusivas al organismo de investigación criminalística de Venezuela.

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El procedimiento quedó a la orden del Ministerio Público para iniciar las acciones penales correspondientes sobre este hecho punible cometido

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