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El jefe de la Gran Misión Viva Venezuela «Mi Patria Querida» Tarek William Saab, junto a destacados artistas nacionales visitaron el campamento «Terrazas del Alba» en San Agustín para atender familias afectadas por el desastre.

La actividad institucional desarrollada tras el doblete sísmico ofreció apoyo moral y contención cultural a las familias afectadas por la reciente tragedia sismológica.

Tarek William Saab en Terrazas del Alba

La máxima autoridad del programa estatal destacó que mantendrán labores continuas garantizando servicios esenciales de salud alimentación y recreación a 200 personas.

El también poeta, subrayó el valor del arte como herramienta fundamental para calmar sentimientos encontrados en niños jóvenes y adultos durante la recuperación emocional.

La delegación oficial estuvo integrada por el viceministro Ignacio Barreto junto a cultores reconocidos como Francisco Pacheco Noel Márquez y Alí Alejandro Primera.

La jornada coincidió con el cumpleaños 83 del célebre músico Iván Pérez Rossi quien celebró la fecha cantando para los damnificados.

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