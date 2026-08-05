Compartir

La selección femenina de baloncesto de Venezuela venció 62-51 a Chile en Argentina, durante el clasificatorio al FIBA AmeriCup.

El conjunto nacional basó su importante triunfo inicial en el dominio ofensivo de la pintura junto a una sólida disciplina defensiva.

Venezuela vence a Chile en Baloncesto

Las jugadoras Daniela Wallen y Génesis Rivera destacaron con dobles dígitos para frenar la remontada del combinado austral durante el tramo final.

El equipo venezolano enfrentará al seleccionado brasilero el próximo jueves buscando mantener la racha victoriosa dentro del torneo clasificatorio oficial.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Venezuela suma medallas en tiro deportivo: Juegos Centroamericanos