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Efectivos de la Policía de Carabobo detuvieron a una pareja acusada por maltrato contra tres niños en el sector Ciudad Plaza, municipio Valencia.

La comisión policial actuó tras denuncias comunitarias rescatando a una niña de siete años hallada encadenada junto a sus hermanos de tres y cinco.

Detenidos por maltrato a niños en Valencia

Los funcionarios capturaron en el sitio a la madre Yannelys Jiménez de 28 años y a su cónyuge José Noguera de 44 años de edad. Durante el procedimiento incautaron cadenas candados y alambres.

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El Consejo de Protección resguardó a los tres pequeños mientras la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público asumió las investigaciones legales del caso.

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