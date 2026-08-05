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Carabobo FC vence a Trujillanos en torneo Clausura Futve

By Lubin Molero
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Carabobo vence Trujillanos en Valencia
Foto: cortesía

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Lubin Molero
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Carabobo Fútbol Club logró su primera victoria del torneo Clausura 2026 al vencer 2-0 a Trujillanos en el Estadio Misael Delgado de Valencia.

El atacante Darwin Machis abrió el marcador granate al minuto 25 tras aprovechar un rebote generado por un tiro libre de Maurice Cova.

Carabobo vence Trujillanos en Valencia

La escuadra local dominó el encuentro con 65% de posesión sellando el triunfo con gol de Joshuan Berios al minuto 86.

La victoria le permite al equipo valenciano sumar sus primeros tres puntos mientras la liga nacional continuará con el choque entre Puerto Cabello y Caracas.

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