Compartir

La actriz Sadie Sink interpreta al personaje Jean Grey dentro de la película Spider-Man Brand New Day estrenada recientemente en cines.

La trama cinematográfica presenta el origen oficial del personaje mutante enfrentando a la organización Damage Control tras el secuestro de su hermana.

¿Quién es Sadie Sink en Spider-Man?

El presidente de Marvel Studios Kevin Feige confirmó que la incorporación de Sink permitió consolidar el desarrollo narrativo de la historia.

La interpretación de la joven estrella marca la tercera adaptación en acción real del poderoso personaje perteneciente al famoso universo de cómics.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Activan alerta naranja por erupción de volcán en Guatemala