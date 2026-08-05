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El debut del toletero criollo Luis Arráez con la organización Phillies de Philadelphia fue respondiendo de forma productiva durante la victoria cinco por cero ante Washington.

El infielder venezolano impulsó dos carreras para liderar el blanqueo de los Phillies frente a los Nacionales en el Citizens Bank Park.

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Luis Arráez debut en Philadelphia

El infielder venezolano se fue conectando sencillo remolcador en el primer episodio para impulsar a su compañero de equipo Trea Turner.

Más tarde, el bateador de San Felipe sumó un doblete impulsador en su segundo turno apoyando la labor sobre el montículo de su compatriota Jesús Luzardo.

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La actuación del venezolano le valió ovaciones del público local recibiendo elogios directos del mánager Don Mattingly tras concretar su destacado rendimiento ofensivo.

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