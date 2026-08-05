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Daniela se peinaba con ansias en su trabajo, pero no le daba tiempo llegar a su casa por el tráfico en Valencia. El espejo frente a la puerta reflejaba a su madre quien caminaba por la casa, cuando llamaron a la puerta.

Un hombre llama a la puerta… ya Daniela había avisado a su mamá que iría un nuevo amigo a visitarla. La mujer de 67 años abrió la puerta, y aquel hombre entró a la humilde casa, pareció extraño sobre todo en su mirada y su sonrisa…

Apenas duró unos minutos para irse… dejó unos chocolates a Daniela, quien llegó tiempo después. El misterioso hombre que vestía de negro comenzó a ir varias veces a la casa, el sujeto iba a la casa una y otra vez.

Se paraba frente al espejo a detallarlo, entró al comedor, como al estudio donde Daniela escribía. Daniela se enamoraba de forma vertiginosa de aquel hombre, el cual se aparecía de la nada en la casa… Muchas veces sin avisar.

El espejo roto frente a la puerta

La madre de la joven… le dijo a Daniela, luego de una pesadilla… “no me gusta ese hombre”. Lo que hizo que la joven le dijera, que era una buena persona. Que tenía visión de futuro y que se estaba enamorando de él.

Todo había comenzado bien, pero los celos de Daniela, provocaron que el hombre le dijera que él era una persona libre… Desapareció de la noche a la mañana, la tarde del 15 de mayo de 2014, dejando en la joven una profunda tristeza.

Luego de varios días, incluso semanas… el espejo de la sala frente a la puerta se rompió, como si tuviera dentro algo. La madre de Daniela… le repitió… “algo malo había agarrado ese espejo”… dijo la mujer… Desde allí Daniela no supo nada de el…

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