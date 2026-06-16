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Argentina y Francia debutan hoy en el Mundial 2026

By Danny Valdiviezo
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Argentina y Francia debutan hoy en el Mundial 2026
No se sabe si Messi saldrá en el primer tiempo. Foto: Cortesía.

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Danny Valdiviezo
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Todo está listo para que la selección campeona del mundo debute hoy en el torneo más importante del balompié. Argentina y Francia debutan hoy en el Mundial, en los partidos correspondientes a la jornada de hoy martes 16 de junio.

A las tres de la tarde hora de Venezuela, será el debut de los franceses en el torneo que se realiza en México, Estados Unidos y Canadá. Los “galos” van contra Senegal, en un electrizante encuentro.

Luego a las seis de la tarde de hoy se espera por el debut de las selecciones de Irak y Noruega, que se miden en el Grupo I del Mundial. Veremos que trae Noruega que es una de las selecciones legendarias en el fútbol.

Por su parte ver, como estará Irak en la cancha, hay que tener cuidado con estas selecciones ya que si algo ha mostrado esta cita del fútbol es que no hay rival fácil. Ayer quedó mostrado por Cabo Verde ante España.

Argentina y Francia debutan hoy

A las nueve de la noche, hora de Venezuela será el encuentro entre Argentina y Argelia. No se sabe como alinearán los argentinos tomando en cuenta que Lionel Messi y otros jugadores estaban lesionados.

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SourceDiario Lider
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