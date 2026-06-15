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Un profesor universitario murió en un accidente de moto en Puerto Cabello, estado Carabobo en horas de la madrugada de ayer domingo 14 de junio de 2026. Este quedó identificado como Miguel Ángel Fuentes de 28 años de edad.

Fuentes transitaba por el sector de Las Corinas cuando impactó contra la parte trasera de un camión. El docente impartía clases en la Universidad Politécnica Territorial de Puerto Cabello, dijo el medio 100×100 Noticias Digital.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente. Al sitio llegaron autoridades viales para levantar el hecho vial.

Profesor universitario murió en accidente de moto en Puerto Cabello y otros hechos

En otros hechos viales, se pudo conocer que una dama quedó lesionada cuando la moto que conducía impactó contra un poste en el sector de Las Corinas. Siendo trasladada de inmediato en ambulancias del 0800 Bigote al Hospital Prince Lara de Puerto Cabello.

Mientras que una pareja resultó lesionada en el sector El Faro, Aldea Universitaria de la Autopista Sorpresa El Palito. La moto en la que circulaban derrapó cayendo al pavimento, fueron llevados al Hospital Prince Lara.

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