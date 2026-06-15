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La actriz estadounidense Anne Schedeen de la serie Alf el Extraterrestre murió a los 77 años. Anne encarnaba a Kate Tanner, en la serie del irreverente Alf que salió a la luz a finales de los años ochenta. Transmitida en Venezuela por RCTV en 1988.

Schedeen falleció pero sus familiares no dieron a conocer la causa de muerte. La actriz fue una de las más legendarias ya que entró al mundo del cine, teatro y series desde muy joven. Compartiendo escenas con el recordado Rock Hudson como con Tom Selleck.

En los años setenta como en los ochenta estuvo en varias series que se producían entre Los Ángeles y Nueva York. Siendo una de las más buscadas en esos años donde las series se hicieron populares.

Actriz estadounidense Anne Schedeen

Es por ello que participó en varias series, entre ellas Emergencia, Simon & Simon como Magnum Detective Privado además de Tres son Multitud. Entre otras como la Mujer Biónica, muy seguida a finales de los setenta.

Pero Alf fue uno de los grandes papeles con la que ganó más popularidad pero sin duda dijo en vida que había eclipsado su carrera con la participación en esa serie. Ya que luego tuvo solo papeles secundarios y no papeles principales.

Luego de eso Anne se dedicó de lleno al mundo de diseño de interiores de casas, como de estudios. Siendo una de las más buscadas en el ramo de bienes raíces en Los Ángeles y zonas cercanas.

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