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El Ingreso Integral de junio 2026 para los trabajadores de la administración pública comenzó a pagarse hace minutos. El monto a pagar serán 150 dólares hoy y el 30 se cobrará el resto que son 50 dólares.

El monto a pagar será de 88.050 bolívares.

Ingreso integral de junio 2026

Recordemos que desde el 2025 estos ingreso han sido modificados por parte del gobierno nacional. Recordemos que hay bonos que han sido eliminados entre ellos, Lactancia Materma 100% Escolaridad como también la bonificación José Gregorio Hernández.

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