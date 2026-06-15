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Lluvias, mal tiempo como nubosidad dejará el paso de la Onda Tropical 14 para hoy lunes, sobre todo en la zona del centro como del occidente venezolano. Desde la madrugada se han reportado zonas con lluvias.

Aguaceros, además de lloviznas en algunos estados del país, sobre todo en zonas de Miranda, centro del país, Aragua, Carabobo además de otras zonas. Yaracuy, Lara, Falcón, Portuguesa y Barinas.

Onda Tropical 14 y lo que se sabe de su paso por el país

Se han reportado algunas lluvias fuertes en el occidente venezolano hoy en horas de la mañana. Se espera que el tiempo se mantenga de esa manera durante la mañana y parte de la tarde de hoy lunes.

No se descartan lluvias en horas de la tarde en la región central, las lluvias y el mal tiempo estaría presente en zonas de la región costera. En Puerto Cabello, zonas de La Guaira y Aragua para hoy lunes.

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