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México clasificó tras vencer a Corea del Sur por la mínima diferencia 1×0, quedando ahora en la punta del Grupo A. Un error del arquero coreano al salir y chocar con uno de sus defensas dejó todo listo para que Luis Romo anotara el tanto.

Los mexicanos no desarrollaron un buen juego, ya que los nervios reinaron en este encuentro con los asiáticos. Pero se mantienen ya con un pie en la segunda fase de esta Copa del Mundo FIFA.

México clasificó y los juegos para hoy

Para hoy viernes la jornada del fútbol empieza a las tres de la tarde, con el encuentro entre Estados Unidos y Australia. Mientras que Escocia y Marruecos jugarán a las seis de la tarde hora de Venezuela.

A las 8:30 de la noche, estarán en la cancha Brasil contra Haití, se espera que los brasileros muestren su fútbol. Y a las once de la noche en el Grupo D, Turquía se medirá a la selección de Paraguay.

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