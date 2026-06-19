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Si eres victima de estafa o detectas irregularidades en Patria, debes conocer la opción que hay donde puedes denunciar el caso. Para ello debes de seguir la recomendación que te daremos a continuación.

En primer lugar se recomienda a los usuarios de la plataforma entrar a tu cuenta regularmente. Además de contestar las encuestas que se hacen mensualmente, como mantener al día tus datos en el perfil. Teléfono y correo electrónico. Recuerda no dar tus datos de Patria a otra persona.

De igual modo, si conoces a alguna persona que tiene un beneficio de Patria que no le corresponde. Entre ellos uno de los bonos que se entrega mensualmente puedes ejercer la denuncia de manera electrónica desde el mismo portal.

Denunciar irregularidades en Patria

Si eres victima de estafa o detectas irregularidades en la Plataforma Patria, esta te da la opción de bloquear o denunciar de la siguiente manera. Ingresa a tu perfil en el Sistema Patria, luego de esto en el menú de la derecha seleccione la opción bloqueos y denuncias.

Realiza el respectivo click en denuncias e ingresa la cédula, Rif, teléfono celular como el correo del infractor. Luego selecciona el motivo, cobro por entregar beneficios, estafa en la plataforma patria o recepción de un beneficio que no le corresponde. Luego realiza clic en “denunciar”.

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