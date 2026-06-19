Compartir

Las zonas donde se esperan lluvias son varias, tomando en cuenta que la Onda Tropical 16 avanza al área central al occidente del país, dijo el INAMEH. Esta interactúa en la Zona de Convergencia Intertropical generando nubosidad como precipitaciones.

Esto en zonas como Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Anzoátegui, Miranda, partes de La Guaira, Distrito Capital, Aragua. Además de Carabobo, Falcón, Lara, Llanos Centrales/Occidentales, los Andes y Zulia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de INAMEH (@inamehoficial)

La Onda Tropical 16 en el país

Se mantiene cielo con nubosidad fragmentada y algunas zonas nubladas en la mayor parte del país, resaltando áreas con precipitaciones de intensidad variable en el sur de Venezuela, estados como Bolívar, y Amazonas.

NO DEJES DE LEER AHORA: Sismo de magnitud 4 en Portuguesa, reportó Funvisis

Ayer en el centro del país, en los estados Aragua y Carabobo se reportaron chubascos fuertes, como lluvias y vientos luego de las cuatro de la tarde. Además de la caída de árboles en varias zonas de Caracas.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas