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Funvisis informó de un sismo de magnitud 3.0 en esta zona del país

By Danny Valdiviezo
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Sismo de magnitud 3.0

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Danny Valdiviezo
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Un sismo de magnitud 3.0 en la Escala de Richter reportó Funvisis, el mismo ocurrió en la población de Güiria en el estado Sucre. A las 10:15 de la mañana de hoy viernes 19 de junio de 2026 se informó sobre este movimiento telúrico.

Sismo de magnitud 3

El cual tuvo una profundidad de 6.9 kilómetros y se ubicó a 50 kilómetros al norte de Güiria. El sismo se suma a los ocurridos en el país en la última semana, siendo el estado Portuguesa, la zona donde más se han reportado temblores.

 

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