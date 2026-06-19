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El clima hoy 19 de junio de 2026 en Venezuela según el INAMEH nos señala nubosidad en las primeras horas de la mañana. Esto en el centro del país, región llanera y andina y zona norte de la zona occidental del país.

Sobre Venezuela prevalece cielo con nubosidad fragmentada y algunas zonas nubladas en la mayor parte de su extensión, resaltando áreas con precipitaciones de intensidad variable al sur de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Anzoátegui, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón, Lara, Llanos Centrales/Occidentales, los Andes y Zulia.

Situación General, se prevé cielo con nubosidad fragmentada y algunas zonas con nubosidad parcial en la mayor parte del país; así mismo se podrán presentar zonas nubladas asociadas a lluvias o chubascos, principalmente en partes de nuestra Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Anzoátegui, Miranda, Aragua, Carabobo, Falcón, Lara, Llanos Centrales/Occidentales, los Andes y Zulia.

Clima hoy 19 de junio de 2026 en Venezuela según el INAMEH

Se esperan altas temperaturas en el estado Monagas, con 37 grados para hoy en los estados Zulia y Falcón, dijo el INAMEH en su reporte. Con temperaturas sobre los 32 grados en el centro del país especialmente en Cojedes, Guárico, Aragua y Carabobo.

En el estado Mérida se esperan en las zonas de montaña cerca de 7 grados de temperatura en horas de la madrugada. Zonas de Caracas, como La Colonia Tovar y Cordillera de La Costa se espera clima fresco.

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