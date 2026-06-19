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Efemérides del 19 de junio, se realiza el primer juego de beisbol

By Danny Valdiviezo
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Efemérides del 19 de junio

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Danny Valdiviezo
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Las efemérides del 19 de junio nos recuerdan que un día como hoy se realiza en Nueva Jersey, Estados Unidos, el primer juego de béisbol de la historia (1846). Fue entre Knickerbockers de Nueva York y los Nueve de Nueva York, ganando los Nueve de Nueva York, 23 a 1.

Nace Blaise Pascal (1623) Matemático, físico, teólogo católico, filósofo y escritor francés, inventor de la Pascalina en 1642. Primera calculadora mecánica que funcionaba a base de ruedas y engranajes.

Se funda la Federación Internacional de Natación FINA (1908).

El Gobierno nacional compra el Palacio de Miraflores para convertirla en casa presidencial (1911).

Se crea la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela (1917).

Se promulga la primera Ley de Hidrocarburos de Venezuela (1920). Curiosidades del Petróleo en Venezuela.

Efemérides del 19 de junio

Un día como se funda la empresa de juguetes educativos para bebés, niños y niñas, Fisher-Price, Inc. (1930).

El cardenal José Humberto Quintero se convierte en el primer venezolano en participar como elector papal en la historia (1963).

Se publica la primera tira cómica de Garfield (1978).

Día Mundial de la Lucha contra la Drepanocitosis además de Día para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos.

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SourceActualidad24, Efemérides de Venezuela, Diario 2001, Historia de Venezuela
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